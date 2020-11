Christopher Nolan cieszy się, że nakręcił trylogię Batmana przed ogromną popularnością filmów superbohaterskich

fot. materiały prasowe

Christopher Nolan zrewolucjonizował podejście do kina superbohaterskiego, kiedy w 2005 roku wypuścił do Batman - Początek. Jednak w tamtym czasie ten gatunek był w zupełnie innym miejscu niż jest dzisiaj, gdzie stał on się tak naprawdę motorem napędowym dużych wytwórni. W trakcie wirtualnej dyskusji dotyczącej książki The Nolan Variations reżyser wyjawił, że bardzo cieszy się, że nakręcił swoją trylogię o Mrocznym Rycerzu przed całym bumem na widowiska superbohaterskie. Stwierdził, że dzięki temu nie miał żadnej presji czasu, ponieważ gdy gatunek staje się popularny, to bardzo się ona zwiększa.

Powiedział ponadto, że to był właściwy moment na opowiedzenie historii, którą chciał opowiedzieć, ponieważ tak naprawdę w kinie Mroczny Rycerz nigdy nie doczekał się swojej genezy z prawdziwego zdarzenia. W taki sposób w historii filmu powstała luka, którą Nolan mógł zapełnić.