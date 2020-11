Interstellar - zirytowani dźwiękiem w produkcji filmowcy dzwonili do Christophera Nolana

fot. Warner Bros.

Interstellar to widowisko science fiction w reżyserii Christophera Nolana, które dzisiaj w wielu kręgach jest uznawane za dzieło kultowe. Jednak nie obyło się ono bez błędów. Kiedy Interstellar wydano w 2014 roku, wielu widzów wyraziło niezadowolenie z użycia dźwięku w filmie, uniemożliwiającego w niektórych miejscach usłyszenie kluczowych dialogów. Już wtedy Christopher Nolan wystąpił w obronie swojego wyboru i stwierdził, że jest to „właściwe podejście do tego eksperymentalnego filmu”. Jednak jak się okazuje nie tylko widzowie mieli problem z tym aspektem widowiska, ale również filmowcy.



W książce The Nolan Variations twórca zdradza, że otrzymał wiele skarg od reżyserów, którzy po zobaczeniu produkcji twierdzili, że dialogi był niesłyszalne w pewnych momentach. Nolan sam zaznaczył, że była to dosyć radykalna mieszanka dźwięków i jest zaskoczony bardzo konserwatywnym podejściem widzów do tego elementu w czasach, kiedy można nakręcić film telefonem, jednak, gdy użyje się innego mixu dźwięku lub niestandardowych częstotliwości, to odbiorca będzie się przed tym bronił.

Interstellar to historia grupy badaczy, którzy dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze.