Christopher Nolan chce zrobić film w zaskakującym gatunku. Jeszcze w nim nie tworzył

fot. materiały promocyjne

Reklama

Christopher Nolan brał udział w Q&A w Brytyjskim Instytucie Filmowym w Londynie. Tam też odpowiedział na pytanie, trochę zaskakując fanów: chciałby zrobić pełnokrwisty horror.

Christopher Nolan i horror?

Odpowiedział na to pytanie tak:

- Oppenheimer ma elementy horroru, gdyż uważam, że to pasuje do poruszanego tematu. Dla mnie horrory są bardzo interesujące, bo opierają się na określonych kinowych narzędziach. To zawsze polega na ekspresywnej reakcji na to, o się dzieje. Na jakimś etapie kariery bardzo chciałbym zrobić horror, ale uważam, że dobry horror wymaga wybitnego pomysłu. A takich jest niewiele. Na razie nie znalazłem pasującej do tego historii.

Przyznaje, że horrory mają wiele zalet, które zawsze niechętnie były wprowadzane na ekrany przez Hollywood, ale w tym gatunku na to pozwalają.

Przypomnijmy, że najnowsze film Christophera Nolana pod tytułem Oppenheimer odniósł wielki sukces komercyjny i artystyczny. Obecnie walczy o Oscary po tym, gdy zdobył 13 nominacji. 21 marca film będzie można oglądać na SkyShowtime.