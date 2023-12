Christopher Nolan wskazał film, który jest "największym sukcesem" jego kariery. Zaskoczeni?

kcrw.com

Nie Mroczny Rycerz, nie Incepcja - to Oppenheimer ma być filmem, który należy uznać za "największy sukces" w karierze Christophera Nolana w ocenie samego reżysera. Główny faworyt do przyszłorocznego Oscara w wywiadzie dla magazynu Empire zabrał głos na temat obecnej kondycji kina - wygląda na to, że twórca patrzy w przyszłość X Muzy z dużym optymizmem. Jak zauważa:

Dopiero co nakręciłem trzygodzinny film o Robercie Oppenheimerze, który zadebiutował z kategorią R i w połowie jest czarno-biały - zarobił on miliard dolarów (952 mln USD w skali globalnej - przyp. aut.). Oczywiście uważam, że filmy mają się dziś świetnie. Szalone jest to, że to właśnie ta produkcja (Oppenheimer - przyp. aut.) jest dosłownie najbardziej udaną, jaką kiedykolwiek zrobiłem.

Nolan dodał:

Zajmuję się tym od 20 lat i w samej Wielkiej Brytanii Oppenheimer to mój najbardziej dochodowy film w karierze. Na podstawie własnych doświadczeń mogę więc ocenić, że przemysł kinowy ma się znakomicie. Mój wniosek opieram jednak także na bazie popularności innych produkcji i powrotu widzów do kin.

