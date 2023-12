Oppenheimer – Robert Downey Jr. potwierdził zasadę stosowaną przez Christophera Nolana. Tego na planie zabrakło

fot. Melinda Sue Gordon // Universal Pictures

Robert Downey Jr. wziął udział „Actors on Actors” magazynu Variety, gdzie rozmawiał z Markiem Ruffalo na temat Oppenheimera i Biednych istot. Wielki hit Christophera Nolana zarobił na całym świecie 950,7 mln dolarów, a w przyszłym roku poprawi swój wynik, gdy zadebiutuje w japońskich kinach. Aktorzy porównali doświadczenia na planach swoich ostatnich filmów, wskazując na wyraźne różnice w podejściu Nolana i Yorgosa Lanthimosa. Jednym z nich jest brak krzeseł na planach filmów twórcy Incepcji i Mrocznego Rycerza.

Oppenheimer - na planie filmu nie było ustawionych krzeseł dla aktorów

Doniesienia o braku krzeseł na planach produkcji Christophera Nolana pojawiały się już wcześniej, a teraz otrzymaliśmy kolejne tego potwierdzenie. Robert Downey Jr. przyznał, że między ujęciami aktorzy nie mieli gdzie usiąść.

Wraz z Nolanem, którego podejście pracy jest efektywne, ale różniące się od metodyki Lanthimosa, przeprowadziliśmy testy w IMAX, co jest szalone. Wróciłbyś z tej podróży i usiadłbyś na swoim krześle – ale nie mogłeś tego zrobić, ponieważ na planie nie było żadnych krzeseł.

Downey Jr. dodał, że scenografia do Oppenheimera była minimalna w porównaniu do innych hollywoodzkich filmów:

To były bardzo spartańskie warunki. […] Czujesz się, jakby rozbierano cię ze zbroi, co Nolan robi celowo. To po prostu tworzy inną atmosferę pracy.

Zdaniem aktora plany filmów Christophera Nolana różnią się od innych, nad którymi pracował. Robert Downey Jr. przyznał, że pozwala to aktorom w pełni zanurzyć się w tym doświadczeniu:

Kiedy przenosisz się do tej sceny, wtedy zdajesz sobie sprawę, że gdy sprawdzisz telefon albo spotkasz się z kimś na miejscu cateringu – och, przecież nie ma żadnego stołu z jedzeniem! – wtedy przegapisz tempo tego, co on robi.

W 2020 roku Anne Hathaway, która miała okazję pracować z Christopherem Nolanem przy Mroczny Rycerz Powstaje i Interstellar, powiedziała, że reżyser zakazuje ustawiania krzeseł na swoich planach, aby aktorzy mogli się skupić na swoich obowiązkach. Dodała, że według Nolana, gdy ludzie siedzą, to wtedy nie pracują.