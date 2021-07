Laleczka Chucky znów morduje. Pełny zwiastun serialu o kultowym zabójcy

fot. materiały prasowe

Chucky miał panel podczas [email protected]. Tam też opublikowano pełny zwiastun. Premiera Chucky'ego odbędzie się ona 12 października 2021 roku w USA. Data premiery w Polsce nie jest znana.

Historia osadzona jest w uniwersum znanym z filmowej serii. Ściślej jest to kontynuacja, czyli dalsze przygody Chucky'ego, który "pomaga" swojemu ludzkiemu przyjacielowi. Brad Dourif powraca jako legendarny głos zabójczej lalki, a towarzyszy mu Jennifer Tilly, którą fani poznali w filmie Narzeczona laleczki Chucky. Serial nie jest związany z remakiem Laleczka z 2019 roku.

Chucky - zwiastun

Chucky - o czym serial?

Opowieść skupia się na 14-letnim chłopcy będącym gejem, który przez to jest dręczony w szkole. Do tego zmaga się z wpływem niedawnej śmierci matki. Jest też artystą robiącym rzeźby z częściami lalek. Natrafia na Chucky'ego na wyprzedaży podwórkowej, ale kończy się to tym, że dostał coś więcej, niż oczekiwał.