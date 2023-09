Chucky – zwiastun 3. sezonu. Biały Dom zagrożony?

fot. materiały prasowe

Chucky znowu w akcji! Co prawda, na kolejny sezon lubianego serialu jeszcze chwilkę będziemy musieli poczekać. Ale mamy dobrą wiadomość dla wszystkich zniecierpliwionych. Do Internetu trafiła oficjalna zapowiedź, która daje nam przedsmak morderczych planów laleczki na tę odsłonę. W zwiastunie pojawili się nowi artyści, w tym znani z programu telewizyjnego Saturday Night Live Kenan Thompson i Sarah Sherman. Zobaczcie trailer poniżej.

Chucky – co pokaże 3. sezon?

W oficjalnym zarysie fabuły czytamy:

W 3. sezonie Chucky przebywa u boku najpotężniejszej rodziny na świecie, rodziny prezydenckiej, za niesławnymi murami Białego Domu. Jak Chucky się tu znalazł? Czego on, na Boga, chce? I jak Jake, Devon i Lexy mogą dostać się do Chucky’ego w najbezpieczniejszym domu na świecie, a jednocześnie równoważyć presję związaną z romantycznymi związkami i dorastaniem? Tymczasem Tiffany staje w obliczu własnego kryzysu, gdy policja zbliża się do niej za morderczy szał w zeszłym sezonie.

Kolejna odsłona serialu Chucky pojawi się 4 października 2023.