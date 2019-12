Ciche miejsce 2 - Emily Blunt i inni na zdjęciu z filmu

Ciche miejsce 2 to kontynuacja dobrze przyjętego horroru z 2018 roku. Kampania marketingowa produkcji nabiera tempa. Magazyn Total Film zamieścił w sieci zdjęcie z bohaterami filmu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Dla przypomnienia pierwsza odsłona opowiadała o rodzinie, która mieszka w świecie opanowanym przez tajemnicze stwory, które mają doskonały słuch i atakują, gdy usłyszą nawet najmniejszy szmer. Członkowie familii musieli zmierzyć się z niebezpieczeństwem, które nawiedza ich farmę. Reżyserem nowej odsłony jest twórca poprzedniej części, John Krasinski. Premiera produkcji zaplanowana została na 20 marca 2020 roku. W obsadzie znajdują się między innymi Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe oraz Cillian Murphy.

Emily Blunt fights for survival in this exclusive image from A Quiet Place Part II https://t.co/2JdXOKvbYW pic.twitter.com/x4JpWbnbuC

— Total Film (@totalfilm) 17 grudnia 2019