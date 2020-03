Ciche miejsce 2 równie udane jak pierwsza część? Pierwsze opinie o horrorze

Ciche miejsce 2 rozgrywa się od razu po wydarzeniach w domu rodziny Abbottów z końcówki pierwszej części. Bohaterka i jej rodziny musi stawić czoło groźnym przeciwnościom losu na świecie i walczyć o przetrwanie w całkowitej ciszy. Szybko odkrywa, że potwory nie są jedynym zagrożeniem. Za kamerą ponownie stanął John Krasinski. Do głównej roli powraca Emily Blunt. W obsadzie są również Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cillian Murphy i Djimon Hounsou.

W marcu film zawita do kin w wielu miejscach na świecie, ale zanim produkcja będzie dostępna dla wszystkich, odbyły się pierwsze pokazy, po których otrzymaliśmy pierwsze opinie dziennikarzy i zwykłych widzów. Po wielu wpisach na Twitterze możemy być jednak spokojniejsi o jakość kontynuacji, która wciąż ma wywoływać niepokój związany z utrzymywaniem ciszy przez bohaterów oraz przede wszystkim angażuje ze względu na ciekawie opowiadaną historię.

Komentujący zwracają uwagę, że to świetna kontynuacja, która rozszerza ten świat. Do tego obrano taki sposób, że wciąż trzyma w dużym napięciu i krytycy są zgodni, że to bardzo intensywny seans. Nie jest to też kalka z pierwszego filmu, wnosi wiele nowego do świata wykreowanego przez twórców, ale też wciąż jest tym samym, co widzowie pamiętają z pierwszej produkcji. Co chyba najważniejsze - dalej branie popcornu lub innych głośnych przekąsek na film, może być kłopotliwe.

Chwalona jest obsada, także nowi bohaterowie oraz reżyseria Johna Krasinskiego, który budowanie napięcia wniósł na jeszcze wyższy poziom. Kreatywnie podchodzi się do tych kwestii i mimo, że recenzenci dalecy są od wybierania, która odsłona była lepsza, to bardzo trudno znaleźć negatywne opinie.

Ciche miejsce 2 - plakat międzynarodowy

Ciche miejsce 2 - premiera 20 marca 2020 roku.