Ciche miejsce. Dzień pierwszy miał być jak TEN film? Reżyser o oczekiwaniach Johna Krasinskiego

W swoim debiucie reżyserskim Michael Sarnoski dostarczył czegoś niespodziewanie emocjonalnego - opowieść, w której Nicolas Cage poszukuje swojej drogocennej świni. Tym razem reżyser podjął się nowego wyzwania, wkraczając w świat stworzony przez Johna Krasinskiego. Ciche miejsce. Dzień pierwszy zabierze widzów do tytułowego początku, mającego miejsce w najbardziej chaotycznym mieście z możliwych: Nowym Jorku. Okazuje się, że Krasinski miał osobisty wpływ na wybór reżysera filmu. Zdecydował się na Sarnoskiego właśnie ze względu na jego Świnię.

- Kiedy Krasinski po raz pierwszy zaprosił mnie do projektu, jego wytyczne brzmiały: "Czy możesz wnieść trochę akcentu Świni do uniwersum Cichego miejsca?". Chciał zobaczyć, jak inni bawią się w jego piaskownicy. Znalezienie tych różnic było ekscytujące. To nie było coś, od czego się odwracaliśmy.

Ciche miejsce. Dzień pierwszy - premiera 28 czerwca w kinach.