To film! To serial! Nie, to tylko projekt MCU, który "przestał być priorytetem"

Marvel

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że według wielu wypowiadających się niezależnie od siebie scooperów film Armor Wars został skasowany - raportowali to m.in. Daniel Richtman, MyTimeToShineHello i dziennikarze serwisu ComicBookMovie. Przyczyną takiego obrotu spraw miały być konsekwencje błędów popełnionych w serialu Tajna inwazja, który przedstawił m.in. Jamesa Rhodesa jako Skrulla.

Odpowiedzialni za MCU jak do tej pory nie skomentowali oficjalnie powyższych rewelacji. Jako pierwszy z decydentów głos w całej sprawie zabrał producent Nate Moore, współpracujący z Marvelem m.in. przy Czarnej Panterze:

Mówiąc szczerze: to po prostu nie jest mój projekt... Wiem jednak, że w Marvelu wszyscy mają nadal to podejście, zgodnie z którym każda produkcja musi być niesamowita. Oznacza to, że musimy nieco oddalać rzeczy, które jak do tej pory były na pierwszym planie. Nie jest to tożsame z tym, że nigdy tego nie zrobimy, ale musimy być bardziej rozważni, aby widzowie mieli zagwarantowaną najwyższą jakość.

Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne w opinii, że Marvel prędzej czy później ogłosi oficjalne skasowanie Armor Wars; po prostu zbyt dużo internautów dopytuje o tę kwestię, by Dom Pomysłów udał, że nie słyszy ich głosów.

