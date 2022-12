Cień i Kość 2 - twórcy komentują rolę Wylana i martwią się o związek Aliny. Czy Szóstka Wron wreszcie będzie razem?

fot. Netflix

Portal Entertainment Weekly przeprowadził wywiad z Ericem Heissererem i Daeganem Fryklindem, showrunnerami serialu Cień i Kość. Twórcy zdradzili nowe informacje na temat 2. sezonu hitu Netflixa: dlaczego martwią się o relację Mala i Aliny, jaką rolę będzie odgrywać Wylan Hendriks z książki Szóstka Wron i jaką nową moc posiądzie generał Kirigan. Wszystko wskazuje na to, że fani wreszcie zobaczą grupę Kaza w komplecie.

Zobaczcie ich wypowiedzi poniżej, a na samym końcu czekają na was urocze zdjęcia zza kulis.

Cień i Kość - Mal i Alina w 2. sezonie

Fryklind zdradził, że stresuje się losami Aliny i Mala w 2. sezonie. Para uciekła po tym, jak sfingowali śmierć dziewczyny. Bohaterowie chcą wykorzystać zdobytą anonimowość, by w ciszy rozwijać moce Przywoływaczki Słońca, dzięki czemu ostatecznie będzie mogła rozprawić się z Fałdą. Choć ich romans się rozwija, to czekają na nich nowe wyzwania - generał Kirigan przeżył i potrafi teraz kontrolować istoty zrodzone z cienia. Heisserer skomentował, że:

Nie są w tym samym miejscu, co w 1. sezonie. Podjęli wspólnie ważne decyzje i z czasem odkryją, że oznacza to albo wszystko, albo nic. A to nałoży na nich ogromny ciężar. Ja także się o nich martwię.

Cień i Kość 2 - obsada serialu. Od lewej: Toyla, Tamar, Nikolai i Wylan.

Cień i Kość 2 - co wiemy o Wylanie z Szóstki Wron?

Fani Leigh Bardugo znają Wylana Hendriksa z książki Szóstka Wron. W adaptacji Netflixa zagra go Jack Wolfe. Czytelnicy zastanawiają się, jak będzie wyglądać jego rola, biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone na potrzebę serialu.

Heisserer wyjaśnił, że Wylan będzie ważną postacią w 2. sezonie Cień i Kość, jednak nie zamierzają wykorzystywać jeszcze fabuły Szóstki Wron. Adaptacją głównego wątku z dylogii zajmą się później. Wiemy natomiast, że Kaz będzie potrzebować Wylana, by uratować grupę przed Pekką Rollinsem i Dreesenem, który zlecił im porwanie Aliny. Heisserer skomentował:

Kocham to, że Wylan jest tak dobry z chemikaliami i muzyką. I niewinny. Nie oczekiwałbyś, że niektóre z tych cech będą dotyczyć jednej osoby, a jednak koegzystują ze sobą. Jest dobrym obserwatorem, jeśli chodzi o zachowanie innych. To tym członka załogi, która jest w pełni zaangażowany w swoją rolę i bycie częścią zespołu.

Cień i Kość 2 - co z Szóstką Wron?

Pierwszym krokiem do wypełnienia planu Kaza okaże się jednak znalezienie uzdolnionej ciałobójczyni - którą okaże się Nina. Heisserer zwrócił uwagę na to, że razem z Wylanem zaburzą dynamikę wśród Wron: nie rozumieją niewypowiedzianych zasad grupy i których tematów nie można poruszać na głos.

Po raz kolejny historie Aliny i Szóstki Wron będzie prowadzone jako odrębne wątki. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje, wygląda na to że Nina, Matthias i Wylan w końcu spotkają się z grupą Kaza i fani zobaczą Szóstkę Wron razem na ekranie.

