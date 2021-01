Cień i kość - plakaty i pierwsze zdjęcia z serialu fantasy Netflixa. Kiedy premiera?

Netflix

Minęły dwa lata, od kiedy Netflix zapowiedział serialową adaptację serii książek fantasy pióra Leigh Bardugo. Pierwszy sezon produkcji Cień i kość obejmie osiem godzinnych odcinków. Niedawno w sieci zadebiutował pierwszy, krótki teaser projektu, a teraz pojawiły się pierwsze zdjęcia i plakaty. Poznaliśmy też dokładną datę premiery.

Cień i kość przenosi nas do rozdartego wojną świata, w którym osierocona żołnierka Alina Starkov wyzwala w sobie uśpioną dotąd magiczną moc, która może być kluczem do wyzwolenia jej kraju. W obliczu zbliżającego się zagrożenia ze strony Fałdy Cienia, Alina zostaje oderwana od wszystkiego, co znała, aby szkolić się w elitarnej armii magicznych żołnierzy, znanych jako Grisza. Z czasem przekonuje się, że sojusznicy i wrogowie mogą być jednym i tym samym, i że nic w tym ociekającym przepychem świecie nie jest tym, czym się z początku wydaje. Bohaterka musi zmierzyć się z niebezpiecznymi siłami, w tym z grupą charyzmatycznych przestępców, a do przetrwania potrzeba czegoś więcej niż magii.

W obsadzie są m.in. Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Ben Barnes, Sujaya Dasgupta, Danielle Galligan, Daisy Head, Simon Sears, Calahan Skogman, Zoë Wanamaker, Kevin Eldon, Julian Kostov, Luke Pasqualino, Jasmine Blackborow i Gabrielle Brooks. Za scenariusz odpowiada Eric Heisserer, a producentką wykonawczą jest autorka serii książek. Hesserer pełni rolę twórcy, scenarzysty, producenta wykonawczego i showrunnera, czyli to on podejmował większość kluczowych decyzji.

Fabuła serialu Cień i kość rozgrywa się w zupełnie nowym świecie fantasy. Sceneria imperialnej Rosji, a nie średniowiecznej Anglii, karabiny zamiast mieczy. To opowieść o ludziach, którym kiedyś powiedziano, jak bardzo ich życie nie ma znaczenia, a oni udowadniają, że jest wprost przeciwnie. Niesamowitym przeżyciem było dla mnie obserwowanie, jak cała historia nabiera kształtu na tak ogromną skalę, przedstawiając przebieg zaciekłych bitew i wszechobecnej magii, ale także relacji pomiędzy głównymi bohaterami. Te zdjęcia to tylko mała zapowiedź tego, co czeka nas już wkrótce - poznamy autorkę map obdarzoną niezwykłym darem, ludzi, którzy chcą ją wykorzystać, tropiciela, który zrobi wszystko, by ją chronić, oraz grupę opryszków i złodziei, którzy sprawią wszystkim bardzo duże kłopoty - mówi autorka książek, Leigh Bardugo.

Poniżej pierwsze zdjęcia i plakaty:

Cień i kość

Cień i kość - premiera serialu już 23 kwietnia 2021 roku na platformie Netflix.