Thor: Love and Thunder - zdjęcia z pierwszego dnia na planie. Reżyser pokazał ceremonię powitalną

fot. materiały prasowe

W Australii oficjalnie rozpoczęto zdjęcia do filmu Thor: Love and Thunder, co niedawno ogłosiła za pomocą Instagrama gwiazda filmu, Chris Hemsworth. Teraz Taika Waititi, scenarzysta i reżyser produkcji, na swoim profilu na Twitterze udostępnił zdjęcia z pierwszego dnia na planie filmowym. Filmowiec opublikował fotografie, na których widzimy również rdzennych mieszkańców Australii. Reżyser pokazał, jak wyglądała specjalna ceremonia powitalna, która poprzedziła zdjęcia.

W swoim poście Taika Waititi zachęcił również innych filmowców, by tworzyli produkcje z udziałem ludności autochtonicznej. Jak sam napisał, to ważna kwestia i tak właśnie należy robić.

https://twitter.com/TaikaWaititi/status/1354280191170764800

W obsadzie filmu Thor: Love and Thunder oprócz Chrisa Hemswortha znaleźli się również Natalie Portman jako Jane Foster, Tessa Thompson w roli Walkirii, Christian Bale portretujący Gorra Bogobójcę, Chris Pratt jako Star-Lord, Jaimie Alexander jako Sif, Dave Bautista jako Drax Niszczyciel, Karen Gillan jako Nebula, Pom Klementieff jako Mantis, Bradley Cooper jako Rocket Raccoon, Vin Diesel jako Groot, Taika Waititi jako Korg, a także Matt Damon.

Thor: Love and Thunder - premiera filmu odbędzie się 6 maja 2022.