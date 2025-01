Cillian Murphy NIE POJAWI się w 28 lat później! Nowe informacje o filmie

fot. materiały promocyjne

28 lat później, którego premiera zaplanowana jest na 2025 rok, to kontynuacja dwóch kultowych produkcji, których fabuła dotyczy zombie. Jest to pierwszy z trzech nowych filmów tej franczyzy. Kolejny, zatytułowany 28 Years Later II: The Bone Temple, został już nakręcony, a wyreżyserowała go Nia DaCosta.

Empire podzieliło się nie tylko okładką i zdjęciem z filmu, ale nowy numer rzucił światło na ciekawe informacje o filmie. Czego się dowiedzieliśmy?

28 lat później - nowe informacje

Mimo wcześniejszych doniesień o tym, że Cillian Murphy powróci do roli Jima w kontynuacji po latach, ma się on ostatecznie NIE POJAWIĆ w pierwszej części trylogii. Potwierdził to producent, Andrew Macdonald:

Chcieliśmy, żeby [Cillian] był zaangażowany w ten film. On też tego chciał. Nie ma go w tym filmie, ale mam nadzieję, że pojawi się później. W tej chwili jest bardziej zaangażowany jako producent wykonawczy. Liczę, że uda nam się z nim pracować przy tej trylogii w przyszłości.

Informacje te pojawiają się niedługo po kontrowersji związanej ze zwiastunem filmu, w którym to fani dopatrzyli się zombie przypominającego postać Murphy'ego. To od razu wywołało burzę w sieci i rozpoczęło liczne analizy. Ostatecznie okazało się, że nie był to Cillian Murphy, a statysta Angus Neill. Okazuje się, że nie tylko internet myślał w podobny sposób. Partnerka życiowa Danny'ego Boyle'a, reżysera produkcji, próbowała go ostrzec przed użyciem tego ujęcia.

"Ludzie pomyślą, że to Cillian." - Boyle wspomniał jej słowa. - Odpowiedziałem: "Nie żartuj." I zignorowałem. Także to była lekcja pokory.

Dlaczego zdecydowano się na stworzenie trylogii? Zdaniem Alexa Garlanda, scenarzysty, chodziło przede wszystkim o jakość, skalę i ambicje.

To narracyjnie bardzo ambitna historia. Danny i ja to rozumieliśmy od początku. Próbowaliśmy to skondensować, ale naturalną formą od zawsze dla tego pomysłu była trylogia. Nie ma innych historii o takiej skali w tym kraju. Móc zrobić w Wielkiej Brytanii coś tak wielkiego to coś wspaniałego.

Zaproponowano również nowy opis filmu:

W 28 lat później reszta globu poza Wielką Brytanią ma być w normalnym stanie i nie być skażona wirusem. Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Isla (Jody Comer) i ich dwunastoletni syn Spike (Alfie Williams) są częścią społeczności na wyspie Lindisfarne, która jest połączona z głównym lądem Wielkiej Brytanii, ale tylko wtedy, gdy pojawia się odpływ. Spike ma odbyć rytuał przejścia, który otworzy mu oczy i pozwoli zobaczyć, jak naprawdę wygląda kraj. Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Premiera 28 lat później odbędzie się 20 czerwca 2025 roku w kinach.

