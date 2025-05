Nadchodzi nowa kreskówka twórcy Bojack Horseman! Znamy obsadę i datę premiery

fot. Netflix

Long Story Short to nadchodzący animowany serial komediowy, który pojawi się w serwisie streamingowym Netflix. Bob-Waksberg będzie showrunnerem i scenarzystą produkcji. Sprawdźcie, jacy aktorzy użyczą głosu bohaterom i kiedy będzie można ją obejrzeć.

Long Story Short - fabuła, obsada, data premiery

W serialu poznamy losy rodzeństwa Schwooperów od dzieciństwa po dorosłość, by następnie znów cofnąć się w przeszłość, poznając przy tym ich sukcesy, rozczarowania, radości i kompromisy.

W obsadzie, która użyczy głosu bohaterom znaleźli się Lisa Edelstein (Girlfriend’s Guide To Divorce), Paul Reiser (Stranger Things), Ben Feldman (Mayfair Witches), Abbi Jacobson (Broad City), Max Greenfield (New Girl), Angelique Cabral (Life in Pieces) and Nicole Byer (Nailed It!), Dave Franco (Krapopolis) oraz Michaela Dietz (Steven Universe).

Premiera kreskówki Long Story Short na platformie Netflix odbędzie się 22 sierpnia.

