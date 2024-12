Zapowiedź zwiastuna 28 lat później. Klimatycznie i z pomysłem

Fot. Materiały prasowe

Sony Pictures opublikowało wideo promujące film 28 lat później. Materiał trwa zaledwie kilka sekund i nie towarzyszyły mu żadne dodatkowe informacje, co pozostawiło widzów w niepewności co do jego znaczenia. Jednak szybko odkryto, że wideo zawiera ukrytą wiadomość zapisaną w kodzie Morse’a. Przekazano jedno słowo: „wtorek”. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tego dnia zadebiutuje pierwszy zwiastun.

28 lat później – wideo promocyjne

Jeśli zatrzymacie nagranie w odpowiednim momencie, dostrzeżecie kilka krótkich ujęć z filmu.

28 lat później - co wiemy o filmie?

W głównych rolach występują Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson oraz Ralph Fiennes. Według nieoficjalnych doniesień w filmie pojawi się również gwiazda pierwszej części, 28 dni później – Cillian Murphy. Nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących jego roli. Informację o jego udziale potwierdził Tom Rothman, szef Sony Motion Pictures Group, zapowiadając, że będzie to zaskakujący powrót.

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, jednak za produkcję odpowiadają twórcy oryginału: reżyser Danny Boyle i scenarzysta Alex Garland. 28 lat później to pierwsza odsłona nowej trylogii. Druga część, wyreżyserowana przez Nię DaCostę, jest już ukończona. Każdy film z trylogii ma budżet wynoszący 75 milionów dolarów.

Premiera pierwszej części zaplanowana jest na 2025 rok i odbędzie się wyłącznie w kinach.