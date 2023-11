CinemaForum 2024 - program festiwalu. Co obejrzeć w Warszawie?

fot. materiały prasowe

22. Cinemaforum odbędzie się festiwal w Warszawie, podczas którego będzie można obejrzeć 63 filmy krótkometrażowego, 30 teledysków, a także wziąć udział w wykładach mistrzowskich, spotkać się z twórcami oraz przyjrzeć się dwóm międzynarodowym projektom edukacyjnym.

Cinemaforum 2024 - program

Sprawdźcie, co dokładnie przygotowano dla fanów krótkometrażowego i często wybitnie dobrego kina.

Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych to główny punkt festiwalowego programu. W tym roku dyrektor artystyczny, Błażej Hrapkowicz, wyselekcjonował 15 produkcji z tak odległych zakątków globu, jak Brazylia, Filipiny, Indonezja, Chiny czy Kanada, nie zapominając jednocześnie o filmach europejskich, w tym polskich tytułach. Wśród obrazów, które zawalczą o Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności, znajdziemy między innymi takie tytuły jak:

The Flying Sailor - nagrody na Sundance.

Bolero - nagrodzony w Cannes.

Ice Merchants - nominowany do Oscara i Europejskiej Nagrody Filmowej.

Wszystkie filmy z Konkursu Głównego zostaną zaprezentowane w dniach 24-25 listopada 2023 roku w Kinie Atlantic. Zwycięski tytuł wyłonią znane osobistości ze świata filmu: Anna Jadowska, Kaja Krawczuk-Wnuk, Maria Sobocińska oraz – zgodnie z tradycją – Janusz Zaorski w roli przewodniczącego jury. Swoją nagrodę przyzna także festiwalowa publiczność.

Nagrody im. Jana Machulskiego

CINEMAFORUM to jednak nie tylko filmowe wojaże w odległe zakątki globu. Festiwal jest także okazją do zapoznania się z najlepszymi krótkimi metrażami z Polski, które na przestrzeni 12 miesięcy zbierały nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego – w 9 kategoriach, na 7 partnerskich festiwalach. W tym roku są to aż 32 tytuły. Można tu wymienić takie tytuły jak Moje stare Nataszy Parzymies, Piękna łąka kwietnia w reżyserii Emi Buchwald, Droga Łukasza Pompy, 4 psy Macieja Białoruskiego oraz Być Kimś Michała Toczka.

Zwycięzców we wszystkich kategoriach (reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, aktor, aktorka, dokument, animacja, film) wskaże powoływana corocznie Kapituła, do której zaproszono w tym roku aktorkę Lenę Górę, reżyserkę Marię Ornaf (zwyciężczynię 18. edycji Nagród), operatora filmowego Andrzeja Ślązaka (przedstawiciela PSC), montażystkę Magdalenę Chowańską (przedstawicielkę PSM), aktora Macieja Makowskiego (przedstawiciela ZASP) oraz aktora i pedagoga Grzegorza Milczarczyka.

Projekcje filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego odbędą się w dniach 22-23 listopada 2023 roku w kinie Atlantic.

fot. materiały prasowe

Pokazy specjalne

Podczas 22. edycji CINEMAFORUM nie zabraknie także stałych sekcji pozakonkursowych, takich jak American Shorts, BAFTA Shorts, Mistrzowie/Mistrzynie oraz Pokaz Niezależnych Teledysków.

W ramach organizowanego wspólnie z American Film Festival we Wrocławiu przeglądu krótkich metraży z USA, zobaczymy 6 filmów, których autorzy i autorki pochylają się nad patologiami amerykańskiej służby zdrowia, systemowym rasizmem czy przemocą seksualną, a przy okazji biegle operują takimi konwencjami, jak czarna komedia, dramat społeczny, thriller. Tytuły z sekcji American Shorts po raz kolejny dowiodą, że nikt tak nie korzysta z kina gatunków, by uchwycić puls współczesności, jak amerykańscy filmowcy.

Wspierana przez British Council sekcja BAFTA Shorts to szansa, by zobaczyć najlepsze brytyjskie filmy krótkometrażowe, nominowane do nagrody BAFTA i Oscara, a także nagrodzone statuetką Amerykańskiej Akademii Filmowej „An Irish Goodbye” (reż. Tom Berkeley) oraz The Boy, The Mole, The Fox and The Horse (reż. Charlie Mackesy, Peter Baynton).

Mistrzowie/Mistrzynie to sekcja, gdzie prezentowane są krótkie metraże zrealizowane przez uznanych współcześnie reżyserów i reżyserki. Do ich grona niewątpliwie zaliczają się Jan Holoubek, Małgorzata Szumowska oraz tegoroczna zdobywczyni Złotej Palmy w Cannes, Justine Triet. Pierwszy z wymienionych spotka się z widzami po projekcji etiud mistrza i mistrzyń, która odbędzie się w sobotę 25 listopada o godzinie 20:30. Spotkanie poprowadzi Marcin Radomski.

Natomiast w niedzielę po gali (26 listopada) tradycyjnie odbędzie się organizowany przez Martę Karnkowską 12. Pokaz Niezależnych Teledysków, który w tym roku wraca do swoich korzeni! Dominować będą punkowe i niezależne produkcje. Oprócz punka zabrzmi zimna fala, electro, rap, rock, ballada, a nawet piosenka aktorska, a także niedające się zaszufladkować eksperymenty dźwiękowo-wizualne. Między 22:00 a północą zobaczymy aż 30 klipów!

Podczas festiwalu odbędą się także pokazy specjalne filmów Magdaleny Juszczyk (Polacy Donbasu, Wiara. Nadzieja. Miłość) oraz niezależnej produkcji Randka w reżyserii Pawła Stroińskiego.

fot. materiały prasowe

Wydarzenia towarzyszące

Niezwykle ważną częścią CINEMAFORUM jest też edukacja filmowa. Festiwalowi ponownie towarzyszyć będą otwarte spotkania z uznanymi twórcami, takimi jak Paweł Maślona czy Lena Góra, organizowane pod szyldem Masterclass – Szkoła Filmowania w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Dla nauczycieli, pedagogów i edukatorów przygotowano całodniowe spotkanie Pracowni A35, wypełnione szkoleniami, warsztatami i dyskusjami na temat edukacji filmowej. Wśród ekspertów znajdą się m.in. autor podcastu SpoilerMaster Michał Oleszczyk oraz znany pod pseudonimem Koń Movie bloger i nauczyciel - Marcin Kończewski. Ponadto, akredytowani uczestnicy z Polski, Francji, Norwegii i Ukrainy wezmą udział w specjalistycznych warsztatach scenariuszowych SPA Script Pitching Academy.

Festiwal tradycyjnie zwieńczy gala finałowa, która odbędzie się 26 listopada o godzinie 19:30 w kinie Atlantic. Podczas ceremonii ogłoszone zostaną nazwiska zwycięzców Konkursu Głównego. Poznamy też zdobywców Nagród im. Jana Machulskiego oraz laureatów konkursu scenariuszowego Script Wars organizowanego przez Mazovia Warsaw Film Commission.

Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest BEZPŁATNY. Szczegółowy program 22. CINEMAFORUM znajduje się na oficjalnej stronie festiwalu: https://cinemaforum.pl/program-2023.