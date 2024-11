Gladiator 2 z pierwszymi recenzjami krytyków. Czy Ridley Scott przebił samego siebie?

Fot. Materiały prasowe

W najbliższy piątek dwie dekady oczekiwania w końcu miną, a fani potyczek gladiatorskich dostaną upragnioną kontynuację jednego z najbardziej ikonicznych filmów z przełomu wieku. Ridley Scott powraca za kamerę i ponownie buduje świat starożytnego Rzymu, tym razem z jeszcze większym rozmachem. Czy warto było czekać?

76% to wynik pozytywnych recenzji, które widnieją na temat Gladiatora 2 w serwisie Rotten Tomatoes. 69 z nich jest pozytywnych, a 22 negatywne. Średni wynik ocen krytyków na ten moment wynosi 6.8/10. Dla porównania oryginalny Gladiator ma 79% pozytywnych opinii, a jego średnia również jest nieco lepsza, bo wynosi 7.1/10.

Co dokładnie o nowym filmie Ridleya Scotta mówią krytycy?

Gladiator 2 - recenzje krytyków

Wielu fanów podważało istnienie kontynuacji do tak legendarnej produkcji, co oryginał z 2000 roku. Recenzenci twierdzą jednak, że nowa produkcja Ridleya Scotta stoi na własnych nogach i uzasadnia swoją obecność. Niektórzy pokusili się o zdanie, iż jest to jeden z najlepszych filmów tego roku, choć takich głosów nie jest na ten moment zbyt wiele. Za to każdy, kto cieszył się przed laty walkami Maximusa, teraz również powinien cieszyć oko wydarzeniami na ekranie. To jednocześnie film "mroczniejszy i brutalniejszy, pasujący do obecnych czasów." Gladiator 2 nie robi nic szczególnie unikatowego w formule, którą przedstawił przed laty oryginalny film, ale rozwija ją i prezentuje znacznie większy rozmach. Jest również laurką dla ciężkiej pracy 86-letniego reżysera, który mimo swojego wieku nadal jest w stanie nakręcić znakomite filmy.

Za zdjęcia odpowiedzialny jest ten sam człowiek, który pracował przy oryginalne i widać to po tym, jak film się prezentuje. Jest wizualną perełką, która przewyższa poprzednika. Film korzysta z naturalnego oświetlenia, a jednocześnie zachowuje charakterystyczny ton z 2000 roku. Tym razem większy nacisk postawiono na użycie efektów specjalnych, ale o tych nie można powiedzieć złego słowa. Plany prezentują się fenomenalnie i nie czuć taniości. Ridley Scott pieczołowicie też podszedł do nakręcenia scen walk, które są ekscytujące, przemyślane i brutalne.

Spore grono recenzentów uważa, że jest to film, który pod paroma względami można by było nazwać bardziej remakiem, a nie kontynuacją. Cała oś wydaje się bardzo podobna do oryginału. Padają zarzuty o kopiowanie historii legendarnego Maximusa. Do jego pięt nie dorasta też w pełni Paul Mescal, który chociaż przekonuje w swojej roli, to brakuje mu charyzmy, którą posiadał Russell Crowe. Zdaniem krytyków show kradnie Denzel Washington, którego kampowy, przeszarżowany występ daje wiele rozrywki, a zdaniem niektórych zasługuje nawet na Oscara. Joseph Quinn oraz Fred Hechinger także otrzymują pochwały za szalone występy, a i Pedro Pascal zebrał kilka komplementów.

Krytycy uważają Gladiatora 2 za udaną kontynuacją, która nie jest przy tym rewolucją, a ewolucją pomysłów, które przedstawił Ridley Scott lata temu. To wielkie widowisko o ogromnych rozmachu, którego budżet widać na ekranie. Walki są ekscytujące, przemyślane i cieszą oko podobnie do efektów specjalnych, a występy aktorskie dają rozrywkę. Film może mieć trudności z przewyższeniem oryginału z powodu niewielu zmian i powtórzonych motywów, ale z pojedynku z krytykami wyszedł z tarczą.

Gladiator 2 - fabuła

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi. [opis Multikina]

Gladiator 2 - premiera 15 listopada.