Cineman.pl - premiery na maj 2021. Atrakcyjne nowości w ofercie

fot. materiały prasowe

Cineman.pl to platforma oferująca widzom dostęp do filmów na zasadzie PVOD. Oznacza to, iż po wykupieniu dostępu do danego tytułu, wybraną przez nas produkcję możemy oglądać przez określony czas. Przedstawiamy listę filmów, które trafią do oferty serwisu w maju 2021.

W maju na platformie pojawi się wyjątkowo dużo tytułów. Jednym z najciekawszych nowych filmów jest nominowany do Złotych Globów Palm Springs w reżyserii Maxa Barbakowa. Wśród nowości znalazły się również takie tytuły jak Uwikłana z Morganem Freemanem, thriller Uwięzione czy Ruchomy chaos z Tomem Hollandem i Daisy Ridley.

Cineman.pl - nowości na maj 2021