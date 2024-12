Jaki naprawdę był Kylo Ren? Można go określić jednym słowem

Lucasfilm/materiały prasowe

Reklama

Kylo Ren, a raczej Ben Solo to jedna z najciekawszych postaci, które stworzyła nowa trylogia filmów od Disneya. Antagonista grany przez Adama Drivera okazał się fascynującą postacią, którą spotkał symboliczny koniec w ostatniej dotychczasowej części Gwiezdnej Sagi. To rozbudowana postać, którą najpierw poznaliśmy jako sfrustrowanego użytkownika Ciemnej Strony Mocy, który wzorował się na swoim dziadku, Vaderze. Teraz scenarzysta Charles Soule, który zajmuje się pisaniem komiksów Marvel's Star Wars, opowiedział o tym, co stało za Kylo Renem.

To, co jest fundamentalne w zrozumieniu Kylo, to fakt, że nie jest ze sobą szczery. Chce być potężny i niepowstrzymany. Jest pozerem. Dlatego tak bardzo zależy mu na górowaniu nad wszystkimi, odpowiedniej posturze, pokazie. A w rzeczywistości jest bardzo zagubiony. Mówi sobie, że chce zabić swoją przeszłość, a jednocześnie jego cząstka liczy na jakąkolwiek formę nakierowania w odpowiednią stronę. To podsumowuje jego uczucia do własnego dziadka - jest skonfliktowany.

Najlepsze filmy świata Star Wars - ranking Rotten Tomatoes