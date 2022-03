Cineman.pl - premiery na kwiecień 2022. W ofercie Moonfall, Demaskator i Niepokonany

materiały prasowe

Cineman.pl to platforma oferująca widzom dostęp do filmów na zasadzie PVOD. Oznacza to, że po wykupieniu dostępu do danego tytułu, wybraną przez nas produkcję możemy oglądać przez określony czas. W tabelce przedstawiamy listę filmów, które trafią do oferty serwisu w kwietniu 2022 roku.

Na platformie znajdzie się kilka nowości z 2022 roku. Przede wszystkim na uwagę zasługuje Moonfall, który został wyreżyserowany przez mistrza kina katastroficznego - Rolanda Emmericha. W filmie w głównych rolach występują Patrick Wilson, Halle Berry i John Bradley. Patricka Wilsona będzie można też zobaczyć w zabawnej komedii Barry Munday. Wśród interesujących tytułów z tego roku wyróżnić należy thriller Demaskatora, w którym Liam Neeson gra rządowego agenta do zadań specjalnych, odkrywającego pewien spisek. Inną nowością jest pełen akcji thriller Najemnik z Chrisem Pinem, Benem Fosterem i Kieferem Sutherlandem. Z 2022 roku pochodzi również dramat W pułapce, w którym życie głównej bohaterki o imieniu Jessica (Rainey Qualley) zmienia się w horror, gdy zostaje uwięziona w ciasnej spiżarni.

Ponadto w ofercie znalazł się intrygujący dramat kryminalny z 1996 roku - Nieugięci. Na uwagę zasługuje film akcji Ostatnia szansa z gwiazdorską obsadą (Charlie Hunnam, Mel Gibson, Morena Baccarin). A fanów George'a Clooneya, Sama Rockwella czy Williama H. Macy'ego na pewno zainteresuje komediowy kryminał Witajcie w Collinwood, opowiadający o kilku nieudacznikach z zapadłej robotniczej dzielnicy, którzy postanawiają zrealizować skok życia. Warto również obejrzeć film biograficzny Niepokonany o bokserze, który walczył z więźniami w obozie koncentracyjnym, aby następnie trafić do Nowego Jorku, gdzie postanawia wykorzystać swój talent do zdobycia sławy, szczęścia i miłości.

Więcej informacji o nowościach VOD na stronie vod.naekranie.pl

Cineman.pl - nowości na kwiecień 2022

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.