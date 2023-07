Citadel to kosztowna porażka. Problemy za kulisami i konflikt wpłynął na jakość

fot. Amazon Prime Video

Realizacja pierwszego sezonu Citadel kosztowała 250 mln dolarów. Jest to więc jeden z najdroższych seriali w historii, a niestety w recenzjach widzów i krytyków wszyscy są zgodni, że tego budżetu na ekranie nie widać. Co więcej według nowych danych, do których dotarł portal Blomberg nasuwa się wniosek, że jest to też porażka, jakiej Amazon Prime Video nie oczekiwał.

Citadel - oglądalność

Według firmy Nielsen, która notuje oglądalność seriali w platformach streamingowych z opóźnieniem, Citadel ani razu w trakcie emisji na terenie Stanów Zjednoczonych nie trafił do TOP 10 najpopularniejszych tytułów. To oznacza, że zainteresowanie serialem był bardzo niskie. Niestety nie mamy wyników z reszty świata i tak może być zupełnie inny obraz sytuacji.

Citadel - problemy za kulisami

Wygląda na to, że na wątpliwą jakość Citadel wpłynęły problemy zakulisowe. Okazuje się, że pierwotnie projekt opracowywali scenarzyści Citadel Josh Appelbaum i Bryan Oh. Czytamy w artykule, że Amazon Prime Video połączył ich z braćmi Russo i ich studiem AGBO. To ostatecznie doprowadziło do konfliktu w postprodukcji, bo obie grupy nie były w stanie się dogadać.

Okazuje się, że Oh i Appelbaum stworzyli swój montaż pierwszego sezonu, który znacznie różnił się od tego, co zobaczyliśmy na ekranie. Otóż bracia Russo nie byli zadowoleni z tego, jak wygląda historia miłosna postaci granych przez Maddena i Choprą oraz nie podobały im się różne wątki. Dlatego też w tajemnicy bracia Russo wraz z innymi montażystami opracowali własną wersję Citadel. Oh i Appelbaum swoją tworzyli w Londynie, Russo w Los Angeles. Twórcy Avengers: Endgame przekazali swoją wersję Amaznowi bez wiedzy scenarzystów.

Wówczas podjęto decyzję, że na ekranach zobaczymy wersję Russo, bo ich montaż osiągał lepsze wyniki podczas pokazów testowych. Niestety poparcie dla braci Russo miało zaowocować dużymi dokrętkami , bo ponad połowę serialu musieli nakręcić od nowa i wówczas zatrudniono nowego scenarzystę Davida Weila. Ta decyzja doprowadziła do zwiększenia budżetu o ponad 80 mln dolarów. Nie wiemy więc, jak dokładnie wyglądała oryginalna wizja zanim bracia Russo ją zmienili w to, co widzieliśmy na ekranie.

Amazon Prime Video otwarcie mówi, że globalnie Citadel był sukcesem. Dlatego powstanie 2. sezon oraz w produkcji jest kilka spin-offów. Nie jest wykluczone, że be problemów za kulisami jakościowo wyjdzie to lepiej.