Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - są recenzje. Ocena bliska ideału; mamy film roku!?

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 może okazać się filmem roku - taki wniosek płynie z ocen produkcji, które właśnie trafiły do sieci. W momencie powstawania niniejszego tekstu Mission: Impossible 7 w serwisie Rotten Tomatoes zebrało aż 98% pozytywnych recenzji i posiada fantastyczną średnią 8,1/10 (uwzględniono 112 opinii). Na portalu Metacritic dzieło w chwili obecnej ma poziom Metascore 82/100 (pod uwagę wzięto 41 recenzji). Powiedzieć, że krytycy są zachwyceni, to właściwie nic nie powiedzieć. Wielu z nich przekonuje, że mamy do czynienia z perfekcyjnym widowiskiem, które może zredefiniować współczesne kino sensacyjne.

Recenzenci w pierwszej kolejności chwalą "wybitne" sceny akcji z zapierającymi dech w piersiach popisami kaskaderskimi Toma Cruise'a na czele. Sam aktor jest zresztą doceniany także za ogół swojego występu - to właśnie postać Ethana Hunta, pomimo kilku rewelacyjnych ról na drugim planie, ma nadawać ton opowieści i nieść ją na swoich barkach, zwłaszcza w kontekście informacji, które rzucają nowe światło na jej przeszłość. Jakby tego było mało, Mission: Impossible 7 ma przekonywać do franczyzy także tych krytyków, którzy do jej poprzednich odsłon podchodzili sceptycznie; wspomina o tym choćby recenzent Guardiana, który samego siebie nazywa "agnostykiem" w ocenianiu franczyzy. Dead Reckoning Part One miało go jednak "zaangażować totalnie, m.in. poprzez swoją głupiutko-poważną, ekranową alchemię".

Oto fragmenty przykładowych recenzji:

The Telegraph

Christopher McQuarrie Działania pod przykrywką, bomby czasowe, pędzące pociągi: Tom Cruise, reżyseri ich współpracownicy niezwykle świadomie pracowali nad tym filmem w hołdzie dla długoletniej tradycji. Prawdopodobnie chcieli dzięki temu pokazać, że biznes i oszałamiająca publiczność sztuka mogą iść ze sobą w parze i - jeśli tylko tego chcemy - być w obecnych czasach prawie tym samym co wcześniej.

The Wrap

Ekipa stojąca za nową odsłoną Mission: Impossible - podobnie jak twórcy poprzednich części - zdaje się doskonale wiedzieć, dlaczego widzowie tak chętnie sięgają po tego typu filmy akcji: chodzi tu o widowisko pełną gębą zaserwowane na wielkim ekranie i duszę, która przybiera kształt zbiorowości. Najpierw seria, później historia w poszczególnych odsłonach.

Variety

Łącząc intrygę opartą na informacjach pochodzących z otaczającego nas świata i coraz bardziej szalone wykorzystywanie praktycznych efektów na ekranie, Cruise i McQuarrie sprawiają, że ta trwająca już prawie trzy dekady seria znów staje się nowatorska.

New York Post

7 filmów i 26 lat później misja Ethana Hunta jest bardziej satysfakcjonująca niż kiedykolwiek wcześniej.

IndieWire

Dead Reckoning Part One może nie być najlepszym filmem z całej serii - trudno na tym polu przebić surowość i przypływy adrenaliny z Fallouta, czego w całym swoim sprycie nie chce robić nawet sam reżyser - ale ta ekstrawagancka, zabawna opera mydlana serwuje nam to, co franczyza potrafi najlepiej: pozorowaną sztuczność i iluzje, mające nam pomóc w walce o świat, w który wciąż warto wierzyć.

Vanity Fair

Fakt, że McQuarrie i Cruise są w stanie wywołać na ekranie efekt zderzenia z rozpędzonym, ciężkim samolotem i w dodatku osiągnąć satysfakcjonujący punkt kulminacyjny, jest doskonałym dowodem na zaciekłość i pełne zaangażowanie, z którymi podchodzą do kolejnych projektów w obrębie tej serii.

ScreenDaily

Przepełniony pewnością siebie, oszałamiający seans, który umacnia pozycję całej franczyzy jako nieustannie olśniewającej serii akcji.

Empire

Mamy tu do czynienia z nieustannie ekscytującą, wciąż doskonale napędzaną bestią, która trzyma nas w napięciu od samego początku: nawet subtelniejsze sceny rozmów doprowadzą cię na skraj wytrzymałości. Misja została wykonana po raz kolejny.

Dzięki kapitalnym ocenom Dead Reckoning Part One seria Mission: Impossible stała się pierwszą w historii franczyzą filmową, która na portalu Rotten Tomatoes zebrała więcej niż 90% pozytywnych recenzji w przypadku czterech kolejnych odsłon. Tak prezentują się wyniki wcześniejszych:

Mission: Impossible 7 wejdzie na ekrany polskich kin 14 lipca. Już w najbliższy weekend w naszym kraju odbędą się pokazy przedpremierowe filmu.