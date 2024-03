Civil War – interaktywne plakaty. Bohaterowie zaprezentowani w formie figurek

fot. A24

Civil War to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji tego półrocza. Reżyserem jest Alex Garland, twórca Ex Machiny, Anihilacji i mocno dzielącego publiczność Men. Garland ma więc coś do udowodnienia nie tylko widzom, ale również stojącym za filmem studiem A24, które przeznaczyło na produkcję aż 50 mln dolarów. Civil War zadebiutuje w kinach już w połowie kwietnia, a teraz twórcy podgrzali atmosferę oczekiwania, publikując nowe interaktywne plakaty z głównymi bohaterami w formie figurek. Trzeba przyznać, że to kreatywny sposób na promocję filmu.

Civil War – ruchome plakaty

Civil War – o czym jest?

W niedalekiej przyszłości zespół dziennikarzy podróżuje po Stanach Zjednoczonych podczas szybko eskalującej drugiej wojny domowej w Ameryce, która ogarnęła cały naród, pomiędzy rządem amerykańskim a separatystycznymi „Siłami Zachodnimi” dowodzonymi przez Teksas i Kalifornię. Film dokumentuje pracę dziennikarzy walczących o przetrwanie w czasach, gdy rząd stał się dystopijną dyktaturą, a partyzanckie bojówki ekstremistyczne regularnie popełniają zbrodnie wojenne.

W obsadzie filmu znaleźli się: Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley, Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jefferson White, Juani Feliz, Nelson Lee, Edmund Donovan, Karl Glusman, Jin Ha, Jojo T. Gibbs oraz Jess Matney.

Civil War – premierę wyznaczono na 12 kwietnia w kinach.