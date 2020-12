Clarice – sequel Milczenia owiec nie może wspominać o Hannibalu. Producent komentuje

CBS

Clarice to nadchodzący serialowy sequel Milczenia owiec, którego akcja rozgrywać będzie się rok po wydarzeniach ukazanych w thrillerze Jonathana Demme. Główną bohaterką produkcji CBS będzie agentka FBI, Clarice Starling, w którą w filmie wcielała się Jodie Foster. Serialowa Clarice, którą portretować będzie Rebecca Breeds, koszmarne przeżycia z seryjnym mordercą Hannibalem Lecterem ma już za sobą. Jak się jednak okazuje, kwestie praw do postaci granej w filmie przez Anthony'ego Hopkinsa są bardzo skomplikowane. Co za tym idzie, twórcy zapowiedzianej produkcji CBS nie będą mogli legalnie używać w serii jego imienia.

Prawa do postaci z powieści Thomasa Harrisa są podzielone pomiędzy MGM i Dino De Laurentiis Company. Clarice zdobyła prawa tylko do niektórych postaci - a dokładnie tych, które nie wystąpiły w serialu Hannibal.

Alex Kurtzman Wciąż staram się zrozumieć, jak podzielone są te prawa. Fakt, że nie możemy sięgnąć po postać Hannibala, jest jednak w pewnym sensie wyzwalający. Nie jesteśmy zainteresowani opowiadaniem o Hannibalu - i to nie dlatego, że nie uwielbiamy filmu czy serialu. To po prostu zostało świetnie zrobione już wcześniej przez naszych poprzedników. My sięgniemy po coś świeższego - powiedział producent wykonawczy,

Pierwszy sezon serialu nie skupi się na tradycyjnym seryjnym mordercy, lecz, jak zapowiedział producent, na jednostce, która reprezentuje coś, z czym zmagamy się w naszym życiu przez całe czas. Ma to być bardziej zniuansowana, skomplikowana i aktualna wersja seryjnego mordercy.

Nie chcemy powtarzać tego, co zrobił Demme. Kopiowanie tego stylu byłoby największym błędem, jaki moglibyśmy popełnić. Zamiast tego postawiliśmy sobie pytanie: to co zrobił Demme było niezwykle znaczące, jak możemy zinterpretować to po 30 latach dla współczesnej widowni? - powiedział Kurtzman.

Clarice – premiera serialu 11 lutego 2021 na antenie CBS.