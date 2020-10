Clarice - zaskakujące szczegóły serialowej kontynuacji Milczenia owiec

fot. materiały prasowe

Gdy ogłoszono, że stacja CBS robi serial Clarice, od razu założono, że będzie to procedural, czyli serial oparty na sprawach rozpisanych na 1-2 odcinki w stylu Agentów NCIS. Tak nie będzie. Te spekulacje otwarcie dementuje producent serialu Alex Kurtzman. Oznacza to, że serial będzie opowiadać jedną dużą historię. Dodaje też, że włodarze CBS zaakceptowali tę wizję i ani razu nie próbowali dawać im sugestii, by zmienić to bardziej w procedural.

Opowieść rozgrywa się pół roku po wydarzeniach z Milczenia owiec.

- Hannibal Lecter jest niezwykłą postacią, podobnie jak Will Graham, ale to z Clarice Starling związana jest naprawdę wyjątkowa i niezwykła psychologia. Po trochu to dzięki niej Milczenie owiec było tak cudownym filmem i pozwala patrzeć na wydarzenia z jej perspektywy - tłumaczy.

Dodaje, że książki Thomasa Harrisa dostarczają wiele informacji o tej bohaterce, z których mogą czerpać tworząc złożoną historię Clarice. W postać wcieli się Rebecca Breeds.

Clarice - premiera w 2021 roku.