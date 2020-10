Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 19 października. Co obejrzeć w sieci?

fot. Holly Pictures

Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym Tofifest 2020. Z tego powodu będziemy dla Was przygotowywać codzienny przegląd programu online, by można było sprawdzić, co obejrzeć i jak to zrobić.

Ważne informacje o festiwalu i formie online. Tofifest organizowany jest w Toruniu w formacie hybrydowym. Wszystkie tytuły można obejrzeć online. Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy, a następnie w programie wybrać interesujący nas tytuł. Oznacza to, że jeśli internetowa premiera festiwalowa jest o 12;00 to od tej godziny aż do końca festiwalu można ten film oglądać.

Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu. Na liście sekcja, tytuł oraz godzina premiery festiwalowej online.

Tofifest 2020 online - program na 19.10

Bella Women

Shortcut

Shortcut 2 - How To Disappear, Agape, Nad Wisłą i Huntsville Station - 14:00

Shortcut 3 - Ostatnia wieczerza, Foam, Landscape with Two Oaks, Playback, The Lamb of God, The Shift - 16;00

From Poland

Forum 2019/2020

Nowe kino fińskie

Mistrzowie niepokorni

Matka Królów poruszająca historia robotniczej rodziny, obejmująca czasy od przedwojnia, przez okupację hitlerowską, aż po okres stalinowski. Łucja Król po śmierci męża samotnie wychowuje czterech synów.

ŻYWIE BIEŁARUŚ!

Best of the Best

Tofifest 2020 - program online