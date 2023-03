Clint Eastwood szykuje swój ostatni film w karierze. Są szczegóły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Jak donosi Discussing Film Clint Eastwood szykuje swój ostatni film w karierze reżyserskiej. Pracuje nad nim w Warner Bros, w którym tworzył rzeczy od ponad 50 lat. Projekt nosi tytuł Juror #2.

Clint Eastwood - koniec kariery

92-letni reżyser i aktor w końcu chce przejść na emeryturę. Jego Juror #2 ma być thrillerem. O czym opowiada? Jest to historia jednej osoby z ławy przysięgłych podczas procesu o morderstwo, która zdaje sobie sprawę, że to ona może odpowiadać za śmierć ofiary, a nie osoba oskarżona. Staje więc przed dylematem: manipulować ławą przysięgłych, by uratować siebie, albo przyznać się do winy.

Według źródeł portalu projekt jest wszędzie wewnętrznie opisywany jako ostatni film w karierze Clinta Eastwooda, ale podobnie sam zainteresowany jeszcze nie jest tego taki pewien, czy rzeczywiście chce, aby to był koniec. Nie jest więc wykluczony jeszcze jeden film, ale dziennikarz opierając się na źródle uważa, że obecny plan to przejście na emeryturę.

Na razie nie ma daty startu prac na planie, a casting jeszcze się nie rozpoczął. Eastwood chce w głównej roli młodą gwiazdę Hollywood, która niedługo ma duży film na ekranach, ale na razie nie wiadomo, o kogo może chodzić. Juror #2 będzie 40. filmem w karierze reżyserskiej Eastwooda.