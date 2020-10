Co robimy w ukryciu - co zobaczymy w 3. sezonie serialu?

FX

W czasie New York Comic Con 2020 odbył się panel produkcji Co robimy w ukryciu. Wzięli w nim udział członkowie obsady, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Matt Berry, Harvey Guillen i Mark Proksch oraz producenci Paul Simms i Stefani Robinson. Na spotkaniu zdradzili oni niektóre szczegóły 3. sezonu serialu. Otóż wśród nowych mitycznych stworzeń, które zostaną zaprezentowane w produkcji znajdzie się ogar piekielny. Ponadto ujawnili, że w scenariuszu jakieś trzy czwarte strony zostały przeznaczone żabie Kermitowi. W 3. sezonie zobaczymy również odcinek, w którym nasi bohaterowie udają się na wycieczkę do miejsca, do którego zwykle wampiry nie chodzą. Pojawią się również wątki urodzin Colina oraz Nandora szukającego miłości.

fot. materiały prasowe

Dla przypomnienia produkcja oparta jest na nowozelandzkim filmie o tym samym tytule z 2014 roku. Akcja serialu rozgrywa się w Nowym Jorku, gdzie ekipa dokumentalistów śledzi każdy krok trzech wampirów, którzy byli współlokatorami od setek lat. Głównymi bohaterami są Nandor, Nadja, Laszlo, Colin oraz Guillermo.