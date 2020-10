Pennyworth - zwiastun 2. sezonu serialu. Jest data premiery

screen z YouTube

Pennyworth to serial, który opowiada o losach młodego Alfreda, zanim ten stał się jednym z najwierniejszych pomocników Batmana. W czasie panelu produkcji na zakończonym New York Comic-Con 2020 zaprezentowano pierwszy teaser 2. sezonu produkcji. Zdradza on datę premiery nowej odsłony. Zadebiutuje ona 13 grudnia. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterem serialu jest Alfred, znany z komiksów kamerdyner Batmana. W produkcji jest on byłym komandosem brytyjskich służb SAS, który w serialu będzie mieć dwadzieścia kilka lat. Tworzy on firmę ochroniarską, dzięki której zaczyna pracę dla młodego miliardera Thomasa Wayne'a.

W obsadzie 2. sezonu znajdują się Jack Bannon, Simon Manyonda, Jessica de Gouw, Ben Aldridge, James Purefoy, Edward Hogg, Jessye Romeo, Ramon Tikaram i Harriet Slater.