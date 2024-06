Co to znaczy być mężczyzną? Odpowiedzi poszuka nowy serial twórcy Reniferka

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reniferek Richarda Gadda cieszył się ogromnym uznaniem i popularnością na Netflixie, bijąc wiele rekordów i przypadając do gustu krytyków oraz publiczności. Nie obyło się bez kontrowersji, głównie dookoła prawdziwości całej przedstawionej historii. Mimo tego Richard Gadd ma ręce pełne roboty, bo właśnie udało mu się znaleźć partnerów do stworzenia kolejnej produkcji. Ta będzie się tytułować Lions i w jej stworzeniu pomoże BBC oraz HBO.

Gadd będzie pełnić rolę producenta wykonawczego i napisze scenariusz do produkcji. Reżyserować będzie duet Alexandry Brodski i Eshrefa Reybroucka.

Lions - opis fabuły

Kiedy niewidziany od lat "brat" Nialla, Ruben, pojawia się na jego weselu, dochodzi do eksplozji przemocy, która katapultuje obu z nich w przeszłość. Ambitny serial pokaże 40 lat znajomości obu mężczyzn - od ich poznania w latach 80 XX wieku aż po czasy teraźniejsze. Ukazane zostaną wzloty i upadki - od ich poznania jako nastolatków i do rozpadu znajomości dorosłych już mężczyzn. Wszystko co dobre, złe, okropne, śmieszne i gniewne, zostanie pokazane. Celem serialu jest znalezienie odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Co to znaczy być mężczyzną?