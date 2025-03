Co oznacza rola Iron Mana dla Roberta Downeya Jr? Tak przygotowuje się do roli Dr Dooma!

fot. Marvel Studios

Pierwszą rolą, z jaką większość z nas kojarzy Roberta Downeya Jr., jest oczywiście Tony Stark/Iron Man. Postać ta wystąpiła w wielu filmach MCU – swojej trylogii, całej serii Avengers, a nawet w filmach z serii skupiających się na innych postaciach – Spider-Man: Homecoming czy Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Choć RDJ nie powróci już prawdopodobnie do MCU jako Iron Man, już w przyszłym roku pojawi się jako Doktor Doom w filmie Avengers: Doomsday. Co ciekawe, w roli kultowego superbohatera pojawi się jednak nie w filmach, a w Disneylandzie – w ramach atrakcji Stark Flight Lab. Aktor niedawno wypowiedział się dla SXSW, co znaczy dla niego postać Tony'ego.

Iron Man – wypowiedź Roberta Downeya Jr.

17 lat byłem związany z tym ikonicznym superbohaterem, ale wiesz, przesłanie, które on reprezentuje, jest tym, za co jestem wdzięczny. Tony [Stark] szerzej otworzył mi oczy na moc technologii, która może wpłynąć dobrze na świat i to jest coś, co będę miał ze sobą do końca moich dni.

Niedawno też poznaliśmy szczegóły odnośnie jego procesu twórczego w nowej roli w Avengers: Doomsday. Zdradził je jeden z reżyserów, Anthony Russo podczas promowania innej swojej produkcji, Electric State.

On tworzy historię, pomysły na kostiumy. Po prostu uwielbia bogate, trójwymiarowe postacie i myślę, że widzi tu prawdziwą szansę.

Avengers: Doomsday trafi do kin 1 maja 2026 roku. Iron Man i pozostałe filmy z RDJ w tej roli są dostępne do obejrzenia na Disney+.