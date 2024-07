Najsilniejsze postacie w Cobra Kai. Kto dorównuje panu Miyagiemu?

fot. Netflix

Reklama

Cobra Kai never dies. Serial jest kontynuacją serii filmów Karate Kid, w którym powrócili do swoich ról Ralph Macchio i William Zabka, jako odpowiednio Daniel LaRusso oraz Johnny Lawrence. Przedstawia historię nastolatków, którzy swoje problemy rozwiązują poprzez naukę karate oraz rywalizując na słynnym turnieju All Valley. W Cobra Kai nie brakuje wielu świetnych walk, humoru i wielkich emocji - od ekscytacji po wzruszenia. To jeden z najlepszych seriali ostatnich lat, który dostarcza mnóstwo świetnej, ale przede wszystkim mądrej rozrywki.

Z okazji premiery finałowego sezonu Cobra Kai przygotowaliśmy zaktualizowany ranking najsilniejszych postaci. Wzięliśmy pod uwagę poziom umiejętności karate, osiągnięcia i spryt. Przy ustalaniu kolejności liczyły się również bezpośrednie pojedynki. Zestawienie powstało na podstawie wydarzeń z pierwszych pięciu sezonów. Nie ma w nim pana Miyagiego, który niewątpliwie jest obecny duchem w tym serialu, oraz mistrza Kim Sun-Yunga, który stworzył Drogę Pięści. O tym drugim dowiemy się więcej informacji w 6. sezonie, w którym nasi bohaterowie będą przygotowywać się do Sekai Taikai.

Cobra Kai - ranking najsilniejszych postaci