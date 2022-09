Cobra Kai - potencjalny 6. sezon będzie opóźniony? Twórca odpowiada

Netflix

5. sezon Cobra Kai już drugi tydzień króluje na szczycie najpopularniejszych seriali na platformie streamingowej Netflix. Mimo to streamer jeszcze nie zamówił kolejnej serii.

Jednym z powodów braku ogłoszenia decyzji o kontynuacji historii może być to, że twórcy serialu - Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg - obecnie pracują nad innym projektem dla Netflixa. Są w trakcie produkcji "wysokooktanowej" komedii akcji pt. Obliterated, która opowiada o elitarnym zespole sił specjalnych. Grupa musi zająć się śmiertelnym zagrożeniem, które grozi Las Vegas. Ponadto trio twórców pracuje również nad filmem dla Paramount Pictures zatytułowanym Sam and Victor’s Day Off. To spin-off filmu Wolny dzień Ferrisa Buellera z 1986 roku.

Serwis Deadline zapytał Jona Hurwitza, czy w związku z ich obowiązkami, potencjalny 6. sezon Cobra Kai będzie opóźniony. Oto, co powiedział:

Wciąż pracujemy nad tym z Sony i Netfliksem, a 6. sezon nie został oficjalnie ogłoszony. Możemy powiedzieć, że ciągle myślimy o tych postaciach. Obecnie pracujemy nad Obliterated dla Sony i Netfliksa. Jesteśmy w trakcie drugiego miesiąca produkcji i myślę, że film zrobi wrażenie na ludziach. Ale mamy nadzieję, że na horyzoncie pojawi się więcej Cobra Kai. Potencjalnie może być trochę więcej czekania, tylko dlatego, że jesteśmy w trakcie pracy nad tym drugim projektem, ale nie będzie to bardzo odległe zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Twórca dodał, że są podekscytowani pracą nad produkcją Sam and Victor’s Day Off. Scenariusz napisał Bill Posley, który jest również odpowiedzialny za historię do Cobra Kai. Hurwitz podkreślił, że uwielbiają tego scenarzystę i jego pomysł na fabułę do spin-offu Wolnego dnia Ferrisa Buellera. Hurwitz podkreślił, że praca nad tym filmem nie wpłynie w żaden sposób na ewentualny 6. sezon Cobra Kai.

Tak naprawdę chodzi o pracę nad Obliterated, przebrnięcie przez naszą produkcję, a następnie wymyślenie ścieżki dla Cobra Kai.

Cobra Kai - zdjęcia z 5. sezonu

Cobra Kai - sezon 5

Cobra Kai - wszystkie sezony serialu są dostępne na Netfliksie.