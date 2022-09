Alice in Borderland - teaser 2. sezonu. Kiedy premiera nowych odcinków?

fot. Netflix

Alice in Borderland opowiada o Arisu, który trafia do dziwnej, opustoszałej wersji Tokio, w której on i jego przyjaciele muszą rywalizować w niebezpiecznych grach, by przeżyć. W tym dziwnym świecie Arisu spotyka Usagi, młodą kobietę, która może im pomóc powrócić do własnego świata.

1. sezon japońskiego serialu, który powstał na podstawie popularnej mangi o tym samym tytule autorstwa Haro Aso, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród widzów. Z tego powodu Netflix szybko zamówił kolejną serię, która będzie mieć premierę w grudniu 2022 roku. Dokładnej daty nie podano. Nie ujawniono również z ilu odcinków będzie się składać drugi sezon.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Kento Yamazakiego i Tao Tsuchiyę. W oficjalnym opisie nadchodzącej serii możemy przeczytać:

Arisu i Usagi muszą odkryć tajemnice Borderland, aby wrócić do swojego świata. Szokująco pusta w pierwszym sezonie Shibuya teraz jest zdewastowana i zarośnięta. Nie przegap ani sekundy tej gry o przetrwanie z intensywną akcją i fascynującą historią!

Do sieci trafił teaser 2. sezonu Alice in Borderland, który możecie zobaczyć poniżej.

Alice in Borderland - teaser 2. sezonu

Alice in Borderland - 2. sezon

W obsadzie 2. sezonu oprócz wymienionych wyżej aktorów znajdują się: Riisa Naka, Keita Machida, Sho Aoyagi, Nijiro Murakami, Dori Sakurada, Yuki Morinaga, Aya Asahina i Ayaka Miyoshi. W nowe postacie wcielą się: Yuri Tsunematsu, Hayato Isomura, Tomohisa Yamashita, Honami Sato, Kai Inowaki i Katsuya Maiguma.