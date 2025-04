Brakowało Wam nowych informacji o Star Wars Eclipse? Do sieci wyciekły grafiki koncepcyjne

fot. materiały prasowe

Star Wars Eclipse to gra tworzona przez studio Quantic Dream, zapowiedziana podczas gali The Game Awards w grudniu 2021 roku. Wówczas zaprezentowano także debiutancki zwiastun — i na tym oficjalne informacje o projekcie się zakończyły. Przez ponad trzy lata w sieci panowała cisza na temat tytułu, choć twórcy jakiś czas temu uspokoili fanów, zapewniając, że produkcja nie została porzucona i wciąż jest rozwijana.

Teraz jednak do sieci wreszcie trafiły nowe grafiki, choć nie mamy do czynienia z klasycznymi i w pełni oficjalnymi materiałami marketingowymi. Jeden z artystów opublikował w swoim portfolio grafiki koncepcyjne, które wkrótce potem zostały usunięte. Jak to jednak zwykle bywa — w internecie nic nie ginie i utrwalono je na portalu mp1st.com.

Grafiki przedstawiają kilka postaci, których rola w Star Wars: Eclipse nie jest jeszcze znana. Wśród nich pojawia się między innymi przedstawiciel rasy Gungan, do której należał Jar Jar Binks.

Star Wars Eclipse - szkice koncepcyjne

Data premiery Star Wars Eclipse nie została ujawniona. Według przecieków debiutu gry powinniśmy jednak spodziewać się najwcześniej dopiero w 2026 roku, a być może nawet i jeszcze później.