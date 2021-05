Cobra Kai - teaser 4. sezonu. Powrót oczekiwanego złoczyńcy z serii Karate Kid

fot. Netflix

4. sezon Cobra Kai ma pierwszy teaser. Oficjalnie i otwarcie ogłasza on, że Terry Silver będzie czarnym charakterem tej serii. Był on on złoczyńcą w filmie Karate Kid 3. Nie jest to też wielkie zaskoczenie, bo końcówka 3. sezonu dawała tropy, że to właśnie on się pojawi w kolejnej serii. Okazało się, że Terry Silver był jeńcem podczas wojny w Wietnamie razem z Johnem Kreesem. Czarne charaktery serii więc połączą siły w Cobra Kai. W rolę Silvera ponownie wciela się Thomas Ian Griffith.

Tak wprowadzenie postaci komentują twórcy serialu:

- Od początku serialu ostrożnie przygotowaliśmy odpowiedni czas na wprowadzenie współtwórcy dojo Cobra Kai, Terry'ego Silvera. Ta chwila nadeszła teraz. Nie możemy się doczekać, jak cały świat doświadczy majestycznego powrotu Thoamsa Iana Griffitha do tego uniwersum.

Cobra Kai - teaser

Jako że Daniel i Johnny w 4. sezonie będą współpracować, Kreese potrzebował wsparcia w tej walce. Zwłaszcza, że arcywrogowie serii po raz pierwszy łączą siły przeciwko wspólnemu nieprzyjacielowi.

Cobra Kai - premiera 4. sezonu pod koniec 2021 roku.