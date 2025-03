Od Pingwina do Sgt. Rocka. Colin Farrell zagra w filmie wojennym z DCU!

fot. Max/DC Comics

Fani (i sam Robert Pattinson) niecierpliwą się powoli z powodu przedłużających się prac nad scenariuszem do drugiej części Batmana oraz Matta Reevesa. Po drodze do kontynuacji otrzymaliśmy spin-off o Pingwinie i wydaje się, że Colin Farrell także nie ma co robić, bo zdecydował się na zrobienie innego projektu ze świata DC. Deadline informuje o zaangażowaniu aktora w rolę Sgt. Rocka w filmie Luci Guadagnino. Pierwotnie w rolę tę miał się wcielić Daniel Craig, ale z nieznanych powodów zrezygnował. Potem mówiło się o Jeremym Allenie Whitecie, a następnie scooper MyTimeToShineH deklarował, że reżyser ma na oku kogoś innego, młodszego, czyli Mike'a Faista z Challengers.

Wygląda na to, że postawiono ostatecznie na kogoś starszego i bardziej doświadczonego. Nie gryzie się to również z poprzednią rolą Farrella w Batmanie, ponieważ ten był historią "elseworld", a zatem dziejącą się poza głównym uniwersum jakim ma być DCU, w ramach którego Guadagnino stworzy Sgt. Rocka. Farrell chciałby zagrać w filmie, ale zwraca uwagę na swój terminarz i wymaga odpowiedniego zbalansowania jego zobowiązań wobec serialu Sugar od Apple TV+ a także nowego filmu Edwarda Bergera The Ballad of a Small Player. Jeśli wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, to właśnie on zagra w filmie wojennym DCU.

