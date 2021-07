Amerykański operator Comcast odcina piratów internetowych od dostępu do sieci

Źródło: Pixabay

Mimo iż żyjemy w erze powszechnego dostępu do subskrypcyjnych platform filmowych, muzycznych i gamingowych, torrenty i piraci internetowi nadal mają się świetnie. Nawet szeroko zakrojone programy walki z piractwem nie są w stanie zatrzymać procederu nielegalnego dzielenia się plikami. Jednak przedstawiciele Comcast znaleźli sposób, który może uprzykrzyć życie tym, którzy naruszają zapisy Digital Millennium Copyright Act, amerykańskiej ustawy z zakresu prawa autorskiego.

Jak poinformował serwis TorrentFreak, część klientów Comcasta otrzymała powiadomienie w związku z wielokrotnym naruszeniem zapisów DMCA o następującej treści:

Wysyłamy to powiadomienie, aby ostrzec cię, że w tym miesiącu po raz kolejny otrzymaliśmy informacje o wielokrotnym naruszeniu praw autorskich powiązanych z twoim kontem Xfinity. To oznacza, że twoje łącze mogło być wielokrotnie używane do kopiowania bądź dzielenia się filmami, serialami, piosenkami, grami oraz inną treścią bez wymaganych zgód.

Dostawca internetu twierdzi, że wysyła klientom oddzielne maile, w którym wyszczególniono konkretne przewinienia. Jednak w obliczu rosnącej liczby naruszeń praw autorskich przez niektórych użytkowników firma została zmuszona, aby podjąć kolejny, znacznie poważniejszy krok. Osoby, które nagminnie dopuszczały się piracenia treści, otrzymały powiadomienie o zablokowaniu dostępu do internetu na okres 8 godzin.

Na tym jednak nie koniec, gdyż użytkownicy, którzy po raz kolejni zostaną przyłapani na łamaniu postanowień DMCA, mogą zostać odcięci od sieci nawet na 12 godzin, a w skrajnych wypadkach konto Xfinity Internet może zostać zamknięte. Tym samym taki użytkownik permanentnie zostanie odcięty od dostępu do internetu od Comcasta.

Jeśli klienci dostawcy zaczną być masowo odłączani od sieci, być może w ten sposób uda się częściowo ograniczyć zjawisko piractwa. Czy podobne pomysły mogą zostać przeszczepione na rynek europejski? Nie można tego wykluczyć, choć wdrożenie takich metod walki z osobami naruszającymi prawa autorskie wymagałoby wdrożenia stosownych zmian prawnych.

Istnieje jednak ryzyko, że w obliczu wizji odcięcia od sieci notoryczni piraci wcale nie zrezygnują z pobierania nielegalnych treści, a po prostu zaczną korzystać z usług VPN, aby ukryć swoją aktywność w sieci.