Community - Donald Glover i Chevy Chase wrócą w filmie? Twórca komentuje

Dan Harmon, twórca serialu Community, powraca za sterami filmowej kontynuacji. W rozmowie z Variety zapowiedział, że choć Donald Glover opuścił obsadę serialu w trakcie jego emisji, chcą, aby wrócił w filmie. Twierdzi on, że jest już po rozmowie z aktorem i wszystko wskazuje na to, że jego postać powróci. Przestrzega tylko przez tym, że jeszcze nic oficjalnie nie zostało podpisane na papierze. Tłumaczy, że dla niego trudno byłoby robić ten film bez udziału Glovera.

Twórca tłumaczy, że jeszcze nie ustalili reżysera filmu, ale chce, aby za kamerą stanął człowiek, który stworzył jego ulubione odcinki. Nazwisko nie padło i według Harmona jeszcze rozmowy się nie odbyły.

Community - Chevy Chase powróci?

Dan Harmon nie daje bezpośredniej odpowiedzi, czy Chevy Chase wróci, bo nie wie, czy jego powrót jest w ogóle prawnie możliwy. Odnosi się to do jego głośnego konfliktu ze słynnym aktorem, który zakończył się odejściem z serialu. Ciągłe kłótnie pomiędzy Harmonem a Chasem były szeroko komentowane, ale ostatecznie do zwolnienia przyczyniła się sytuacja z planu, podczas której wściekły Chase zaczął krzyczeć na ludzi i rzucać rasistowskimi obelgami.

- Nie wiem nawet, czy jego powrót jest prawnie możliwy. To może być poza moją kontrolą. Mogło być coś, co podpisywałem swego czasu z firmą ubezpieczeniową. Tak naprawdę nie wiem.

Community - premiera filmu nie została ustalona. Na razie twórcy piszą scenariusz.