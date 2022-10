Aktorzy, którzy nienawidzą produkcji ze swoich udziałem lub nie mogą patrzeć na własne występy

fot. materiały prasowe

Prawie każdy aktor posiada w swojej karierze projekty, z których nie jest zadowolony. Gwiazdy muszą ukrywać swój osobisty niesmak do filmu, w którym grają, być może przyznając się do niepochlebnych opinii o projekcie dopiero w wywiadach po jego premierze. Na decyzje może wypływać zła współpraca na planie, zarzuty do swojej postaci, ale także całokształt produkcji. Wielu artystom nie przypada do gustu efekt końcowy, z czym po upływie pewnego czasu sami się dzielą.

W poniższym zestawieniu znaleźli się aktorzy, którzy wyrazili swoją nieprzychylną opinię do dzieł z własnym udziałem. Najczęstszym zarzutem jest niska jakość stworzonego dzieła, ale również słaby występ artysty, który prześladuje odtwórcę roli przez kolejne lata kariery. Aby taka osoba mogła znaleźć się w galerii, musiała jasno wyrazić negatywne zdanie o danym projekcie. Ponadto odgrywała ona jedną z ważniejszych ról w filmie. W zbiorze otrzymały miejsce nie tylko nowe twory filmowe, ale także produkcja wywodząca się z odległych lat 60. Jest również zawarty aktor dubbingowy. Lista obejmuje 33 pozycje, zapewniając zróżnicowaną pulę aktorów i gatunków, które badają bogatą historię filmu i jego wpływ na kulturę w poprzednim i obecnym stuleciu. Zobaczcie sami, jacy artyści narzekali na produkcje ze swoim udziałem.

Znienawidzone produkcje i występy