Najgorsze kontynuacje filmów. Ranking koszmarnych sequeli, o których wolelibyście zapomnieć

fot. materiały prasowe

Szczęki, Karate Kid, Speed: Niebezpieczna prędkość czy Kruk to klasyki kina. Łączy je również to, że ich kontynuacje były okropnymi filmami. Serwis Rotten Tomatoes postanowił sklasyfikować najgorsze sequele według recenzji krytyków. W rankingu znalazły się te produkcje, których świeżość wynosi poniżej 10% według Tomatometeru. To oznacza, że recenzenci dawali im bardzo niskie oceny, nie dostrzegając niemal żadnych pozytywów w tych filmach. Wynik procentowy oznacza: ile jest procent pozytywnych recenzji.

W zestawieniu wyróżniają się kontynuacje Nieśmiertelnego i Akademii policyjnej, których jest kilka w rankingu. Nie brakuje również kolejnych części kilku znanych horrorów, komedii i filmów familijnych. Na liście znajdują się też takie sequele, o których można było nawet nie wiedzieć, że powstały. Trudno się dziwić, skoro pewnie wszyscy chcieliby o nich zapomnieć.

Sprawdźcie poniżej ranking najgorszych kontynuacji filmów według Rotten Tomatoes. Oglądanie tych filmów to prawdziwy koszmar!

Najgorsze sequele filmów według krytyków

50. Nastoletni wilkołak 2 (1987) – 8% (średnia ocena: 3,6)