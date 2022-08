Community - twórca serialu potwierdza prace nad filmową kontynuacją

Źródło: Materiały prasowe

Community był jednym z seriali komediowych, który doczekał się statusu produkcji kultowej. Projekt przez pięć sezonów był emitowany w NBC, a finałowa, szósta odsłona została pokazana na Yahoo! Screen. Od kilku lat krążą plotki o filmowej kontynuacji programu. Twórca produkcji, Dan Harmon, oficjalnie potwierdził, że obraz powstanie.

W wywiadzie dla The Wrap stwierdził, że trwają negocjacje i rozmowy na temat filmu cały czas posuwają się do przodu. Dobrą wiadomością dla fanów produkcji niech będzie fakt, że Harmon wyjawił, że powstanie projektu to nie kwestia czy ale kiedy. Od razu zaznaczył, że może minąć trochę czasu zanim film stanie się rzeczywistością.

Community - o czym serial?

W serialu poznajemy Jeffa Wingera. Mężczyzna traci pracę, ponieważ okazuje się, że nie posiada licencji prawniczej. Zostaje zmuszony do podjęcia nauki w college'u w Greendale. Na miejscu zakłada grupę, która ma się wspólnie uczyć. W jej skład wchodzi cała paleta barwnych osób, od prymuski po biznesmena, któremu nie wyszło w życiu.