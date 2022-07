Company of Heroes 3 z datą premiery. Do sprzedaży trafią dwie bogate edycje gry

fot. materiały prasowe

Poznaliśmy kolejne szczegóły na temat Company of Heroes 3, czyli kolejnej odsłony popularnej serii strategii czasu rzeczywistego. Ujawniono, że gra trafi na sklepowe półki jeszcze tej jesieni, a konkretnie 17 listopada. Dodatkowo poinformowano, że produkcja dostępna będzie między innymi w dwóch wydaniach pudełkowych, dostępnych także w Polsce - wkrótce ma ruszyć ich przedsprzedaż.

W skład edycji premierowej ze steelbookiem, poza samą grą i metalowym pudełkiem, wejdzie również kolekcjonerska książka, dwustronna mapa, naszywka oraz pakiet cyfrowej zawartości. Edycja Premium gry Company of Heroes 3 do wszystkich tych elementów dodaje także kieszonkowy kompas, medal oraz "zestaw premium DLC".

Company of Heroes 3 - edycja premierowe ze steelbookiem

Do sieci trafiły również dwa nowe materiał wideo promujące grę. Pierwszy z nich to zwiastun CGI, drugie to już konkretniejsze spojrzenie na rozgrywkę opublikowane przez serwis IGN.

Na własnoręczne przetestowanie gry nie trzeba czekać do jej premiery. Zainteresowani mogą zapisać się do programu testowego COH-Development na oficjalnej stronie projektu i uzyskać dostęp do jednej z misji w Afryce Północnej.