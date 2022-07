A gdyby The Last of Us, God of War i inne gry były komiksami z lat 80? Te prace są jak wehikuł czasu

fot. Mark Scicluna

Mark Scicluna to grafik, który w przeszłości związany był zawodowo z firmą Rockstar Games i pracował między innymi nad takimi grami, jak Red Dead Redemption 2 czy Grand Theft Auto 5. Artysta jest również bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się swoimi dokonaniami z obserwującymi go internautami. Jedną z jego popularniejszych serii są fikcyjne okładki komiksów inspirowanych grami, wśród których znalazły się między innymi The Last of Us, God of War czy Crash Bandicoot. To prawdziwy wehikuł czasu, który zabierze Was w podróż do lat 80. i 90.

Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi pracami artysty. Liczymy, że spodobają się one Wam tak samo, jak nam!

Gry w stylu okładek klasycznych komiksów

Jeśli po zapoznaniu się z powyższą galerią wciąż odczuwacie niedosyt, to więcej prac autorstwa Marka Scicluny, nie tylko tych związanych z grami, możecie znaleźć na jego oficjalnej stronie, a także profilach w mediach społecznościowych: na Instagramie oraz Twitterze.