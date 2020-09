Conan właśnie przechytrzył samego diabła. Jest sprytniejszy, niż myślicie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Conan Barbarzyńca to potężny bohater - jest w stanie zmierzyć się z bogiem... i przeżyć. Ale gdy Marvelowa wersja Diabła, Mephisto, składa mu życiową ofertę, udowadnia, że jest równie sprytny, co potężny.

Swą bystrość udowodnił w komiksie Conan: Serpent Crown #5. Mephisto obserwował walkę Conana i Championa z dystansu, zauważając ogromną siłę Conana. Ujawnił się więc i powiedział, że chciałby uciąć sobie z wojownikiem małą pogawędkę. Po przybyciu do piekielnej krainy w głębinach Hotelu Inferno, Conan dowiedział się, że Mephisto chce wrócić do domu lub przynajmniej uciec z piekielnego więzienia. Mephisto mówi Conanowi, że Champion nie jest wystarczająco silny, by użyć antycznych artefaktów i go uwolnić, w przeciwieństwie do Conana. Składa więc propozycję - jeśli Conan użyje artefaktów, by pomóc Mephisto wydostać się z jego więzienia, ten pomoże mu wrócić do świata Hyborian.

Conan odparl:



Przypominasz mi jednookiego starego kupca z Sukhmet, który próbował mi sprzedać kulawego wielbłąda... z tą różnicą, że był znacznie lepszym kłamcą niż ty.

Dodaje, że nie jest na tyle głupi, by zaufać demonowi - co dowodzi, że wojownik wykazał się większą mądrością, niż wielu bohaterów Marvela, których Mefisto przechytrzył.

Tymczasem po 50 latach Ray Thomas powróci, by napisać komiks o Conanie (prequel). Dołączy do niego kilku prawdziwych gwiazdorów-scenarzystów i artystów w komiksie King-Size Conan #1, który zawierać będzie pięć opowieści poświęconych Cymeryjczykowi.

