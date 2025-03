Zdaniem aktora rasizm na planie Przyjaciół był codziennością. "Gdzie jest, kur**, koleś z Orientu?"

fot. Warner Bros. Discovery

Przyjaciele to jeden z najpopularniejszych i najbardziej kultowych sitcomów w historii. Serial debiutował w 1994 roku, a zakończył po dziesięciu sezonach, choć ciągle jest o nim głośno. Teraz znowu może być głośno o produkcji NBC z powodu ostatniej wypowiedzi jednego z aktorów.

Zdaniem aktora rasizm na planie Przyjaciół był codziennością

Stephen Park wystąpił w dwóch odcinkach Przyjaciół. Było to w sezonie drugim i trzecim. Nie wspomina jednak dobrze tego czasu. W trakcie podcastu Pod Meets World opowiedział o swoim doświadczeniu z planu, na którym rasizm był codziennością.

[W serialu grałem] w momencie, gdy było to toksyczne środowisko. James Hong był innym aktorem, który też ze mną występował w odcinku. Asystent reżysera wołał go na planie słowami: "Gdzie jest, kur**, koleś z Orientu? Znajdźcie mi gościa z Orientu." To nie był pierwszy raz, gdy coś takiego się stało. To była normalność w Hollywood w 1997 roku. Nikt nie czuł potrzeby poprawienia tego lub powiedzenia czegokolwiek na ten temat.

Aktor przyznał, że próbował w tej sprawie skontaktować się z Gildią Aktorów, ale jej reprezentant, z którym rozmawiał polecił mu opisanie całej sytuacji w mediach. Park zrobił to, wysłał tekst do publikacji i nawet przeprowadzono z nim wywiady, ale te nigdy nie zostały opublikowane. Ostatecznie Park postanowił wysłać swój tekst wszystkim ze swojej skrzynki mailowej. Przyznał, że list ten stał się "viralem" zanim odnaleziono to słowo.

Czułem, że nie ma żadnej wolności. Ja jej nie czułem. Na wszystko patrzyłem przez pryzmat rasy. Nie wiedziałem, co mam zrobić, więc po prostu porzuciłem karierę. Powiedziałem wszystkim, że to koniec.

To ostatecznie nie jest wcale koniec. Aktor zagrał w ostatnim czasie w kilku produkcjach i ma się też pojawić w Mickey 17.

