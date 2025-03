Forza Horizon 5 na PS5 z dodatkowym wymogiem. Nie wszystkim się to spodoba

fot. Microsoft

Już 29 kwietnia Forza Horizon 5 pojawi się na konsoli PlayStation 5. Produkcja dostępna będzie w trzech edycjach różniących się ceną oraz zawartością (standardowa, Deluxe oraz Premium), a także zaoferuje między innymi wsparcie dla kontrolera DualSense. Okazuje się jednak, że nie wszystkie informacje na temat nadchodzącego portu przypadły do gustu internautom.

Jak zauważono na profilu Does it Play? w serwisie X, w opublikowanym niedawno FAQ ujawniono, że zagranie w Forza Horizon 5 na PS5 będzie wymagało od graczy posiadania konta Microsoft. Pod wpisem można znaleźć sporo głosów krytyki, a niektórzy piszą wprost, że z uwagi na ten wymóg nie będą kupować nadchodzącej produkcji.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu to Sony było głośno krytykowane z uwagi na wymóg logowania się do konta PlayStation Network w niektórych pecetowych portach ich gier. Z czasem jednak wycofano się z tego pomysłu i w grach takich jak Marvel's Spider-Man 2, God of War: Ragnarok czy The Last of Us Part II Remastered logowanie się jest opcjonalne, choć w ten sposób gracze mogą zdobyć pewne cyfrowe bonusy.