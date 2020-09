Connecting - zwiastun komediowego serialu NBC z akcją w czasie pandemii

NBC

Connecting będzie nowym serialem w ofercie stacji NBC. Jest to produkcja, która powstała w czasie pandemii koronawirusa i także o tym temacie będzie traktować. Akcja serialu rozpoczyna się w momencie lockdownu, kiedy to wszyscy schronili się w swoich domach. Bohaterowie będą łączyć się ze sobą za pomocą platform do komunikacji.

W obsadzie Connecting znajdują się Otmara Marrero, Keith Powell, Jill Knox, Shakina Nayfack, Ely Henry, Parvesh Cheena i Preacher Lawson. Twórcą serialu jest Martin Gero. Zobaczcie zwiastun:

Premiera 1 października w NBC.